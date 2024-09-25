Таким успехом, по мнению Черника, может быть обмен части Курской области на Запорожскую АЭС.

Силы обороны Украины увеличили масштаб тех территорий, которые заняты в Курской области Российской Федерации. Об этом сказал военный эксперт, полковник Петр Черник в интервью Армия TV, отвечая на вопрос относительно нового прорыва Десантно-штурмовых войск на Курщине восточнее плацдарма, который заняла Украина в этой области.

По его словам, необходимо увеличивать площадь территорий на России, которые контролирует Украина.

Черник отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский еще раньше сказал, что это продуманная операция по очень понятному принципу - разменной карты.

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Эксперт считает, что какой-то обмен обязательно будет между Украиной и Россией. Он пояснил:

"В моем понимании, если Курщину условно сумеем разменять хотя бы на Запорожскую АЭС, то это будет просто невероятный успех. И этот плацдарм надо увеличивать".

При этом аналитик добавил, что здесь есть один нюанс - очень важно не увлечься этими большими рейдовыми операциями, чтобы какие-то определенные подразделения не пошли в слишком большой разрыв, потому что это ухудшит логистику.

"Поэтому надо быть очень аккуратными в оценках, что завтра мы захватим всю Курщину и даже выйдем на их атомную электростанцию", - сказал эксперт.

По его словам, надо очень взвешенно подходить к анализу ситуации и "кланяемся в ноги нашим военным", которые показывают просто блестящее мастерство в части организации оперативных боевых операций.

Операция в Курской области - детали

Как сообщал УНИАН, в сентябре украинские войска успешно прорвали российскую оборону еще на одном участке границы в Курской области, проникнув на несколько километров вглубь российской территории. Об этом сообщало украинское подразделение БПЛА Khorne.

Аналитик Forbes Дэвид Акс написал, что это неожиданное вторжение имело гораздо больший успех, чем предполагали первоначальные данные. Изначально предполагалось, что, хотя ВСУ прорвали пограничную оборону россиян, но на небольшом расстоянии от прорыва столкнулись с более жестким российским сопротивлением. Кремль заявил, что его войска отбили украинскую атаку "при поддержке армейской авиации и артиллерийского огня".

Подразделение БПЛА Khorne, которое поддерживало операцию по прорыву, в качестве доказательства успешного прорыва разместило длинное видео, на котором показано украинскую бронетанковую колонну, проходящую через прорыв, а затем направляющуюся в город Веселое, расположенный в тылу у группировки ВС РФ.

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