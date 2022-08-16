Он отметил, что украинские воины - "лучшие спонсоры хорошего настроения".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что операция "демилитаризация" в ювелирном стиле Вооруженных сил Украины продолжится до полной деоккупации украинских территорий.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Операция "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины - лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым - это Украина", - подчеркнул Ермак.

Как сообщал УНИАН, 9 августа прогремела серия взрывов и пожар на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном Россией Крыму. По данным крымских СМИ, один человек погиб и еще пятеро пострадали. В результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов, аэродром выведен из строя.

Сегодня, 16 августа, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о детонацию на складе боеприпасов вблизи поселка Азовское Джанкойского района в Крыму. По его словам, оккупантами окружена зона в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов, откуда эвакуируется все гражданское население. Детонация боеприпасов продолжается.

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