В гибридной войне России против Запада Украина "фактически выступает как Великая стена для защиты всего мира", сказал Машовец.

После завершения Россией широкомасштабных командно-штабных учений во второй половине 2021 года к местам постоянной дислокации вернулся лишь личный состав российских войск.

Об этом в интервью Military Times сообщил заместитель главы ОП Роман Машовец, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Боевая и другая военная техника, такие как танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер", остались у границы Украины. Это позволяет российским властям в очень короткие сроки осуществить передислокацию личного состава и сформировать ударные группировки, готовые к наступательным действиям на территории Украины", – сказал он.

Также Машовец отметил, что в гибридной войне России против Запада Украина "фактически выступает как великая стена для защиты всего мира".

Читайте такжеВ следующем году Минобороны приобретет новые беспилотники Bayraktar

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину.

В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещениями российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

В Минобороны Украины информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Автор: Яна Ставская