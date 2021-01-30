В течение 29 января боевики пять раз нарушили режим тишины.
Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.
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Под Водяным на Приазовье оккупанты сбросили дронами два выстрела ВОГ-17 над позициями Вооруженных сил, в результате чего были ранены двое военных. Пострадавших оперативно доставили в медучреждение.
Вблизи Опросного вооруженные формирования России совершили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а возле Авдеевки – из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.
А в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» наблюдалась тишина.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сводке.
С начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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