От начала 30 января вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В течение 29 января боевики пять раз нарушили режим тишины.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

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Под Водяным на Приазовье оккупанты сбросили дронами два выстрела ВОГ-17 над позициями Вооруженных сил, в результате чего были ранены двое военных. Пострадавших оперативно доставили в медучреждение.

Вблизи Опросного вооруженные формирования России совершили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а возле Авдеевки – из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» наблюдалась тишина.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сводке.

С начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: УНИАН