С начала 3 января нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В течение 2 января пророссийские наемники трижды открывали огонь по украинским бойцам.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Читайте такжеЗатишье на Донбассе: в штабе ООС рассказали, как прошли сутки на фронте

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", враг обстреливал возле Песков. Там противник применил против украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет.

Неподалеку Павлополя были зафиксированы одиночные неприцельные выстрелы вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, а вблизи Лебединского - еще и из крупнокалиберного пулемета.

"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", – заявляют в штабе

С начала 3 января нарушений режима тишины не зафиксировано.

Другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН