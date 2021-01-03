В течение 2 января пророссийские наемники трижды открывали огонь по украинским бойцам.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", враг обстреливал возле Песков. Там противник применил против украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет.
Неподалеку Павлополя были зафиксированы одиночные неприцельные выстрелы вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, а вблизи Лебединского - еще и из крупнокалиберного пулемета.
"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", – заявляют в штабе
С начала 3 января нарушений режима тишины не зафиксировано.
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