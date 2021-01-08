На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь.

За прошедшие сутки, 7 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС.

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Так, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Луганского. Вблизи населенного пункта Хутор Вольный они вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Авдеевки применяли ручной противотанковый гранатомет, возле Гранитного - автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь. Среди наших воинов боевых потерь нет", - сообщили в штабе.

В сводке также сказано, что с начала текущих суток, 8 января, в районе проведения ООС зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Так, на Приазовье оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.

"На обстрелы противника наши защитники открыли огонь. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - добавили в штабе.

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Автор: Светлана Закелова