В то же время боевики недовольны тем, что российская верхушка стала менее активной.

Боевики из "ЛДНР" признают, что Вооруженные Силы Украины развеяли миф о "непобедимой армии РФ".

О чем свидетельствует телефонный разговор террориста так называемой "ДНР", который сейчас находится с оккупационными войсками РФ неподалеку Изюма на Харьковщине.

"Я говорю, что х*хлам надо еще и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой русской армии. Русская армия оказалась - так вот..."- признает боевик.

Кроме того, террорист жалуется, что военное и политическое руководство РФ стало менее активным.

"А то смотрю: что-то Путин "сдох" уже, по моему мнению. Или резервы закончились, или что-то уже... Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за русских говорю: они уже сливаются. Они на нас (боевиков из "ЛДНР" - УНИАН) все повесили", - подытожил он.

Напомним, ранее УНИАН писал как командование РФ давит на солдат, которые отказываются воевать. Их держат в гараже, кормят один раз в день и угрожают отправить в СИЗО.

А 13 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что потери в войске рашистов превышают уровень комплектования. Российское командование даже применяет к своим подчиненным насилие, если они отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях.

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