По словам Ходжеса, "в ближайшие несколько месяцев Украина установит условия для возможного освобождения Крыма".

Бои между Россией и Украиной в 2023 году будут более жестоки. Главная битва может состояться на территории Крыма, считает бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

В интервью Insider он отметил, что Крым продолжает оставаться базой для нанесения ударов по Украине, а 24 февраля 2022 года послужил стартовой площадкой для российского вторжения.

"Решающей территорией для этой войны является Крым. Украинское правительство знает, что оно не может согласиться с тем, чтобы Россия сохранила контроль над Крымом", - сказал Ходжес.

По словам Ходжеса, "в ближайшие несколько месяцев Украина установит условия для возможного освобождения Крыма". При этом генерал подчеркнул, что Украина "никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия сохраняет за собой Крым".

Война новости - что происходит на фронте

Российские войска сосредотачивают свое внимание на боях за Донбасс, не считаясь с потерями. 29 января ВСУ отбили новые атаки врага на Бахмут.

Прежде всего, штурмы на Донецком направлении нацелены на отвлечении украинских сил от подготовки к контрнаступлению, считает Институт изучения войны.

Однако противник, ударами по Угледару, желает также отодвинуть ВСУ подальше от Крымского "коридора".

Британские аналитики накануне писали, что Украина может начать контрнаступление уже в феврале. В то же время аналитики Института изучения войны по этому поводу более скептичны: ВСУ связывает руки нерешительность Запада поставлять новые образцы наступательной техники.

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