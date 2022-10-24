По словам Кима, на Николаевщине украинские воздушные силы начали более эффективно сбивать дроны.

На юге российские оккупанты впервые применили дроны-камикадзе "Shahed-136" по линии фронта, а не по гражданским объектам.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире информационного телемарафона.

"По селу Шевченково сегодня два удара дронами "Шахид". Это первое применение по линии фронта, а не террористические удары по гражданской инфраструктуре россиянами. Видимо они решили, что не могут куда-то добраться и начали использовать по линии фронта", - сказал он.

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По словам Кима, в Николаевской области украинские воздушные силы начали более эффективно сбивать вражеские дроны.

"Почти все кладем (дроны - УНИАН) отдельными пачками. Кроме того, что мы хотим их сбивать, мы хотим сделать это дешевле и эффективнее, чтобы полностью перекрыть от них пространство всей Украины. Поэтому над этим и работаем", - пояснил председатель ОВА.

Он также отметил, что николаевцы продолжают активно возвращаться домой.

Иранские дроны-камикадзе в Украине - что известно

В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. При этом иранские власти официально отрицают продажу беспилотников России и утверждает, что оружие попало в РФ через третьи страны.

В середине октября появились сообщения, что РФ заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов.

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия применяет иранские дроны как заменитель высокоточного оружия, которое становится дефицитным. При этом, украинские усилия по уничтожении беспилотников "Shahed-136" становятся все более успешными. Согласно официальным источникам, в том числе заявлениями президента Владимира Зеленского, до 85% атак иранскими дронами перехватывается.

20 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на территорию Российской Федерации прибыли иранские советники и инструкторы по использованию беспилотных летательных аппаратов. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БпЛА "Shahed-136" и перспективных БпЛА "Arash-2".

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