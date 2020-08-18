В Славянске провели эксгумацию тел погибших во время оккупации города боевиками (фото)

Город был освобожден от боевиков 5 июля 2014 года.

В Славянске Донецкой области провели эксгумацию тел лиц, погибших во время оккупации города боевиками в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Место захоронения расположено на территории местного кладбища. Эксгумацию провели правоохранители с привлечением группы "Эвакуация 200" и экспертов Красного Креста.

"Большинство информации по эксгумации составляет тайну следствия. Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянска в 2014 году. У погибших взяты биологические образцы для проведения молекулярно-генетических экспертиз с возможностью в дальнейшем установить их личности. Соответствующие образцы будут направлены в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Это позволит облегчить страдания людей, родные которых пропали без вести и которые шесть лет живут в неизвестности ", - говорится в сообщении.

В МВД уточняют, что сама процедура продолжалась в течение двух дней, ее провели по международным стандартам. Мероприятие состоялось в рамках расследования дела, открытого по факту гибели граждан во время вооруженного конфликта (п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) - досудебное расследование в нем продолжается.

"Это уже не первая эксгумация, которая помогла установить судьбу без вести пропавших и обеспечить эффективное расследование обстоятельств их гибели. Так, полицейские установили боевиков, которые расстреляли в Славянске четырех мирных жителей", - заявили в ведомстве.

Оккупация Славянска боевиками: что известно

Бои за Славянск продолжались с марта по июль 2014 года.

Оккупация города началась 12 апреля. Славянск освободили 5 июля.

В городе, пока его контролировали террористы "ДНР", пытали и убивали жителей, он оказался на грани гуманитарной катастрофы.

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Автор: Юрий Годован