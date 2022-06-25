Женщине сломали позвоночник, она частично потеряла слух.

Россияне жестоко избили 70-летнюю волонтера и журналистку из Херсона, которая отказалась сдать им свой украинский паспорт. Женщина выезжала из оккупированного города, на блокпосте рашисты хотели забрать ее документы.

Об этом сообщается на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

70-летняя Татьяна Антонюк - журналистка, волонтер и патриотка. Она до последнего не хотела выезжать из оккупированного Херсона. Мужчина, который воюет в ВСУ, смог ее уговорить. Тогда женщина решила ехать вместе с соседями. На вражеском блокпосте их остановили рашисты.

Оккупанты отобрали у людей все ценные вещи и хотели, чтобы пожилая журналистка отдала им свой украинский паспорт. Женщина отказалась, это была ее принципиальная позиция. Оккупантов это разозлило, они начали бить волонтера. Рашисты сильно избивали женщину, ей чудом удалось убежать. Она едва не теряла сознание, у нее был сломан позвоночник. Женщина сумела залезть в машину и убежать с блокпоста.

"Эвакуационным поездом в тяжелом состоянии она добралась до Львова, где была госпитализирована в Больницу Святого Луки. Обследование показало перелом позвоночника и сильные ушибы головы. Женщина частично потеряла слух и не могла двигаться без посторонней помощи. Чтобы Татьяна ходила, нашим нейрохирургам пришлось сделать сложную вертебропластику, другими словами - ввести во сломанный участок специальный костный цемент", - сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

Уже более месяца женщина находится в больнице Святого Луки. Ей сделали операцию. Сейчас волонтер уже может подниматься с постели и не планирует долго болеть. Женщина говорит, что хочет быстрее выздороветь и начать волонтерить.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Генштабе ВСУ рассказали о провалы российских оккупантов на Херсонщине.

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