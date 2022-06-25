Женщина вспоминает, как россияне выгоняли людей из домов, насиловали и даже испражнялись прямо в домах

Жительница Херсонской области рассказала о пережитом за время российской оккупации. Женщина отметила жестокость российских военных.

Соответствующее видео обнародовал бывший премьер-министр Швеции и сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильд в Twitter.

Женщина рассказала, что россияне забирали у гражданских все, что хотели - выбивали двери в дома и даже сходили в туалет прямо на ковер в комнате.

"Он и говорит: бабушка, как вы живете очень богато в селах, у нас в городе так не живут, как вы", – поделилась она разговором с солдатом-бурятом.

Кроме того, захватчики показывали свою ненависть к украинцам из-за разного качества жизни. При этом в соседнем селе россияне выгоняли людей из домов и насиловали женщин.

Зверства россиян в Буче - что известно

После того как вечером 2 апреля Генштаб ВСУ объявил об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов, начала появятся информация об их зверствах. Они убивали, пытали и насиловали людей.

Правоохранители обнаружили братские могилы с телами убитых мирных жителей.

В частности, по состоянию на начало мая было известно о более чем 400 жителях Бучи, которые были замучены и расстреляны оккупантами. В городе также повреждено более 1170 зданий.

Журналисты идентифицировали восьмерых российских военных из дислоцированных в Пскове десантно-штурмовых полков, которые находились в Буче во время оккупации.

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