Вел воздушную разведку БпЛА в районе населенного пункта Староселье.

Враг вел наступление на Херсонщине, успеха не имел и отошел.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. Ведут разведку, совершенствуют инженерное оборудование позиций и пытаются не допустить перегруппировки наших войск. Для восстановления ранее утраченного положения, силами до ротной тактической группы, враг вел наступление в направлении Потемкино – Высокополье Херсонской области, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку БпЛА в районе населенного пункта Староселье". - говорится в сообщении.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

В Генштабе также отмечают, что украинские защитники наносят потери российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия. Усиливается партизанское движение на временно захваченных территориях.

Слухи о начале освобождения Херсона - что известно

Экс-нардепы Игорь Мосийчук и Виталий Куприй отдельно друг от друга заявили вечером, 22 июня, о якобы занятии украинскими военными четырех улиц Херсона. Политики ссылались на свои "источники".

В свою очередь, советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя распространенную экс-нардепами информацию, заявил, что Банковая ее "ни подтверждает, ни опровергает".

Впоследствии заместитель министра обороны Анна Маляр сравнила экс-нардепов, которые заявили о якобы занятии украинскими военными четырех улиц оккупированного Херсона, с маленькими детьми. Она подчеркнула, что слухами о занятии ВСУ отдельных улиц Херсона или переброске оружия на отдельные направления политики лишь вредят Вооруженным силам.

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