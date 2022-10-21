В частности, Каховскую ГЭС россияне заминировали еще в апреле.

Еще в апреле этого года российские оккупанты заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. Они готовятся к тому, что украинские воины быстро освободят Херсонскую область.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Рашисти предусматривают быстрое освобождение украинскими Силами Обороны правобережной части Херсонской области и готовят серию терактов на этой территории", - отмечает разведка.

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Под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. При этом оккупанты заблаговременно запланировали подрыв дамбы - основные работы по заминировании проведено еще в апреле.

"В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор Каховской ГЭС. На дамбе установлены 2 военных тентованных "КамАЗа" без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой. На сегодня окончательно понятно, что государство-террорист сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям", - сообщает разведка.

В ГУР отмечают, что в случае реализации этих планов под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона.

Угроза подрыва Каховской ГЭС-что известно

На фоне неудач ВС РФ на поле боя кремлевские пропагандисты создают информационную подоплеку для повреждения Каховской плотины российской стороной и возложение ответственности за возможные последствия на Киев.

По словам Владимира Зеленского, под угрозой затопления могут оказаться более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала проводится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС - нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

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