На Волынском, Полесском и Северском направлениях не исключается, что враг устроит провокации.

Ситуация в непризнанном Приднестровье остается напряженной. Оккупанты запугивают население фейками о том, что со стороны Украины для жителей так называемой "ПМР" якобы существует угроза.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Противник, через подконтрольные средства массовой информации, продолжает распространять провокационные сообщения об усилении угрозы населению Приднестровья со стороны Украины", - сообщает Генштаб.

Кроме этого, на Волынском, Полесском и Северском направлениях не исключается вероятность проведения противником демонстративных и провокационных действий в районах, прилегающих к государственной границе Украины.

"Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам на территории нашего государства. В приграничных с Украиной районах Брянской области продолжаются меры усиления административно-полицейского и контрразведывательного режимов. В акваториях Черного и Азовского морей корабли противника привлекаются к ракетным ударам по территории Украины, выполняют задачи изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку", - отметили в Генштабе.

На Южнобугском направлении враг ведет боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Не оставляет попыток выйти на административную границу Херсонской области, продолжает развертывание подразделений реактивной и ствольной артиллерии для огневого поражения позиций наших войск.

Продолжается переброска материальных средств с временно оккупированной территории АР Крым с использованием железнодорожной инфраструктуры Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что военный эксперт объяснил, как эскалация в Приднестровье может повлиять на войну в Украине.

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