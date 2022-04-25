Второй взрыв также произошел в результате утечки газа, сообщает советник главы МВД.

В результате взрыва газа в городском совете в оккупированной Кременной не выжил никто. В то время в здании проходило совещание "народного мэра" и силовиков-предателей.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Количество погибших в результате взрыва коллаборантов Геращенко не уточнил.

По его данным, одновременно с этим взрывом произошел еще один - в районном отделе полиции, где на совещание в этот момент собралась еще одна группа коллаборантов.

Геращенко напомнил, что Кременная известна также тем, что еще в начале марта, там был найден труп умершего не своей смертью коллаборанта, председателя ОТО - Владимира Струка.

"Его печальная судьба ничему не научила других. А надо было делать выводы", - заявил он.

Данных о том, кто стал "преемником" Струка, нет.

Напомним, 18 апреля российские оккупанты зашли в город Кременная, были уличные бои. Впоследствии сообщалось, что оккупанты взяли под контроль город.

В этот же день секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что противник пытался прорвать нашу оборону почти по всей линии фронта Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

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