В результате взрыва газа в городском совете в оккупированной Кременной не выжил никто. В то время в здании проходило совещание "народного мэра" и силовиков-предателей.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Количество погибших в результате взрыва коллаборантов Геращенко не уточнил.
По его данным, одновременно с этим взрывом произошел еще один - в районном отделе полиции, где на совещание в этот момент собралась еще одна группа коллаборантов.
Геращенко напомнил, что Кременная известна также тем, что еще в начале марта, там был найден труп умершего не своей смертью коллаборанта, председателя ОТО - Владимира Струка.
"Его печальная судьба ничему не научила других. А надо было делать выводы", - заявил он.
Данных о том, кто стал "преемником" Струка, нет.
Напомним, 18 апреля российские оккупанты зашли в город Кременная, были уличные бои. Впоследствии сообщалось, что оккупанты взяли под контроль город.
В этот же день секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что противник пытался прорвать нашу оборону почти по всей линии фронта Луганской, Донецкой и Харьковской областей.