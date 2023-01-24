По оценке высокопоставленного военного представителя США, они плохо обучены.

За последние несколько месяцев Россия направила десятки тысяч новых военнослужащих для усиления линии фронта в Украине.

Об этом заявил в понедельник высокопоставленный военный представитель Соединенных Штатов Америки, пишет CNN. По его словам, войска мало что изменили, так как прибыли на передовую "плохо экипированными, плохо обученными" и "брошенными на поле боя".

"Россия направила войска в качестве замены или подкрепления для существующих частей вместо вновь организованных и сплоченных", - говорится в сообщении.

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Чиновник отметил, что российские войска начали прибывать на поле боя после обявленной Россией в октябре мобилизации 300 000 новых военнослужащих.

Мобилизация в РФ

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ может возобновить возможность идти в наступление в январе-феврале.

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что российская армия может начать новое наступление на Украину весной.

По данным газеты The Times, российские власти хотят мобилизовать на войну еще 500 тысяч человек. В украинской разведке считают, что тогда у России возникнут проблемы с обеспечением мобилизованных.

По данным закрытого опроса российского Фонда Общественное мнение, граждане РФ стерпят еще один круг мобилизации.

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