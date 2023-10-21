Подразделения наших войск продолжают бои на Херсонщине.

Украинские военные продолжают вести масштабные наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, ВСУ ведут бои в селе Крынки.

Как сообщается в отчете ISW, на кадрах с геолокацией, опубликованных 19 октября, видно, что Силы обороны продвинулись на северо-восток Крынок (27 км к востоку от города Херсон и 2 км от реки Днепр). Российские источники утверждают, что украинские военные закрепляются в районе Крынок и продолжают сохранять свое присутствие в районе Антоновского и железнодорожного мостов через Днепр.

По словам российских блогеров, подразделения ВСУ временно продвинулись к дороге Казачьи Лагеря-Крынки-Корсунка, прежде чем авиаудары врага отбросили их к северной окраине населенного пункта. Также известно о боях в районе Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра). В Генштабе 19 октября сообщали, что российская авиация нанесла удар по Песчановке, которая расположена на левом берегу. По мнению экспертов, на тот момент украинские силы еще присутствовали в населенном пункте.

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Ситуация на Херсонщине: последние новости

Недавно аналитики ISW сообщили, что подразделения двух бригад морской пехоты Украины, вероятно, 17-18 октября форсировали Днепр и высадились на левый берег. Россияне боятся, что это может быть частью более масштабного плана. Начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отреагировала на заявление экспертов. По ее словам "утверждение аналитиков - это предположение, их понимание и видение возможного развития событий".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко добавил, что на левом берегу Херсонской области растет серая зона. Захватчики ничего не могут с этим сделать, ведь не имеют возможности там наступать.

Позже в ISW заявили, что 19 октября две диверсионно-разведывательные группы бригады морской пехоты Украины форсировали Днепр, разгромили войска оккупантов в этом районе и завоевали плацдарм в поселке Крынки.

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