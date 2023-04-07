Армия РФ обещает им за старания денежную награду, однако, преимущественно, оставляет их с пустыми карманами.

Оккупанты к строительству фортификационных сооружений на территории временно оккупированного Крыма (в Джанкойском районе) привлекают неблагополучные слои местного населения. В частности, наркоманов и алкоголиков.

Преимущественно они работают на врага бесплатно, оккупанты им ничего не платят, несмотря на обещания. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своем утреннем отчете в пятницу, 6 апреля.

"Рабочим оккупанты обещают денежное вознаграждение, однако люди его не получают, или получают не в полном размере. Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего, вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи", - говорится в сообщении.

РФ создала в оккупированном Крыму сеть траншей и заграждений

Оккупанты уже некоторое время нервничают из-за долгожданного контрнаступления ВСУ, которое, возможно, начнется весной. Украинские власти и Генштаб уже неоднократно подчеркивали, что Крым - это территория Украины. Поэтому в случае масштабного наступления украинской армии Украина, на определенном этапе маневров, обязательно освободит полуостров.

Армия РФ понимает эту "перспективу", поэтому сейчас активно строит оборонительные инженерные сооружения на территории Крыма. Недавно издание The Washington Post выяснило, что враг заполонил все побережье Черного моря противотанковыми сооружениями и заградительными окопами, за которыми планирует прятаться от ВСУ.

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