Вдоль побережья Черного моря россияне установили противотанковые обрубки, артиллерийские установки и вырыли рвы.

Российские оккупанты за несколько недель построили в аннексированном Крыму целую сеть окопов и заграждений.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на спутниковые фотографии Maxar, оккупанты соорудили укрепления в районах населенных пунктов Медведевка, Витино, Армянск, Маслово и в других частях полуострова.

На снимках видно, что вдоль побережья Черного моря россияне установили противотанковые обрубки, артиллерийские установки и вырыли рвы. На снимке со стороны озера Сиваш видна разветвленная сеть окопов, длина которых местами составляет 900 метров. Там также установлены три ряда "зубов дракона".

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При этом издание отметило, что "недавно" РФ значительно укрепила позиции на границе Крыма с материковой Украиной.

На снимке села Витино в Сакском районе, сделанном 27 февраля, виден пустой берег, но уже 12 марта там появилась линия окопов. На одном из снимков, сделанных возле Витино, также видно несколько артиллерийских установок, установленных в окопах. Аналитикам трудно объяснить с точки зрения военной логики для чего они там.

Оборонительные сооружения в большинстве случаев, отметило издание, появились возле природных водных заграждений, таких как берег моря или каналы, что создает дополнительные преграды в случае наступления ВСУ.

В связи с этим издание отметило, что теперь Крым можно считать "одной из самых укрепленных" территорий в зоне войны.

Издание также сообщило, что окопы россияне роют военным траншеекопателем советских времен БТМ-3. Он может рыть траншеи со скоростью 80 м в час, даже когда земля мерзлая. Также, по данным издания, так называемые власти Крыма привлекли к рытью окопов на побережье местных рабочих за оплату $90 в день.

Оккупация Крыма

Россияне оккупировали Крым в 2014 году. С тех пор Украина не оставляет усилий вернуть свою территорию. Из-за войны разговоры о деоккупации полуострова обрели новую силу. Так, 2 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подробно объяснил, что украинские власти будут делать для освобождения временно оккупированного россиянами Крыма. В частности, для деоккупации полуострова будет сделано 12 шагов.

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