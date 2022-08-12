В общей сложности оккупанты выпустили по городу пять снарядов.

Российские оккупанты обстреляли Запорожье, пока известно об одной раненой женщине.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 снарядов. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Сейчас известно об одной раненой женщине", - заявил он.

Старух добавил, что информация впоследствии будет уточнена.

Как сообщал УНИАН, 7 августа стало известно, что в Мелитополе в Запорожской области российские оккупанты начали требовать от населения плату за электроэнергию на счета фейкового предприятия. В частности, оккупанты захватили мощности облэнерго и создали фейковое предприятие, которого нет даже в российском госреестре.

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