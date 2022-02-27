Это спровоцирует масштабную техногенную и экологическую катастрофу.

Российские захватчики ударили по нефтебазе в Василькове Киевской области. Пожар продолжается.

Очевидцы опубликовали в сети кадры с места происшествия. Очевидно, масштабы возгорания глобальны.

Потом мэр города Наталья Баласинович подтвердила, что оккупанты атаковали нефтебазу.

"Уважаемая Васильковская община! Вы видите все, что происходит. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках", - сказала мэр Василькова Наталья Баласинович.

Дым и вредные вещества от пожара в Василькове могут уйти в любую сторону, поэтому граждан призывают закрывать окна, информирует Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Дым и вредные вещества от пожара в Василькове могут уйти в любую сторону, ветер постоянно меняет направление. Закрывайте окна", - говорится в сообщении.