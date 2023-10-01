Накануне россияне сбросили на Константиновку авиабомбу "КАБ-500", в результате чего был ранен 13-летний ребенок.

Сегодня после полуночи российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Кондратовка Донецкой области, в результате чего ранения получили четыре человека, среди которых - 17-летний подросток.

Как отмечается в сообщении на сайте Национальной полиции Украины, за минувшие сутки россияне нанесли 30 ударов по гражданскому населению Донецкой области.

Под огнем находились 19 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Константиновка, Краматорск, Курахово, Торецк и Часов Яр. Российская оккупационная армия била из авиации, зенитно-ракетных комплексов "С-300", реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град" и артиллерии.

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Разрушениям подвергся 71 гражданский объект: 26 жилых домов, 36 автомобилей, цеха, детский сад, школа и линии электропередач.

"Авиабомбу "КАБ-500" россияне сбросили на Константиновку - ранили 13-летнего ребенка. Разрушен многоквартирный дом, 17 частных домов, АТП и автомобили", - говорится в сообщении.

По Краматорску россияне ударили двумя ракетами С-300, в результате чего были повреждены здания и автомобили.

В полиции отметили, что в результате вражеских артиллерийских обстрелов есть раненые гражданские в Ласточкино и Новоукраинке.

"Кроме того, сегодня после полуночи российская армия нанесла ракетный удар по селу Кондратьевка, ранили четырех человек, среди них - 17-летний ребенок. Разрушены 16 частных домов", - отмечается в сообщении.

Также два ракетных удара оккупанты нанесли по пгт Алексеево-Дружковка: повреждены два многоквартирных дома и цех, информация о пострадавших не поступала.

Полицией и Службой безопасности Украины были открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ночные атаки врага - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 октября враг атаковал, в частности Днепропетровскую и Херсонскую области. В частности, в Кривом Роге произошло попадание по гражданской инфраструктуре, возник пожар.

Также ночью в Харькове были зафиксированы "прилеты" трех ракет по территории гражданского предприятия. В результате удара возник пожар.

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