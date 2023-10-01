По предварительным сведениям, противник бил из ЗРК С-300.

Ночью в Харькове зафиксированы "прилеты" трех ракет по территории гражданского предприятия.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Прошлой ночью, около 01:00, враг нанес ракетный удар по г. Харьков. Зафиксированы "прилеты" трех ракет, предварительно - C-300, по территории гражданского предприятия, произошел пожар. Информация уточняется", - написал он.

Глава ОВА отметил, что в течение суток враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

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В частности, в результате артиллерийского обстрела c. Казачья Лопань Харьковского района были повреждены две хозяйственные постройки, забор и сарай, произошел пожар.

Синегубов также отметил, что днем 30 сентября в лесу рядом с cелом Оскол Богодуховского района местный житель, которому 52 года, наступил в лесу на противопехотную мину типа "Лепесток". Он был госпитализирован с ранением в состоянии средней тяжести.

Что надо знать о Харькове сегодня - важные новости

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 1 октября, городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьков ракетами. Он отметил, что в городе прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

В то же время начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода, предварительно - из ЗРК С-300.

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