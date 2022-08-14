Жителей населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища, просят находиться в укрытиях.

Российские оккупанты открыли огонь из ствольной артиллерии по Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко.

"Ствольная, по городу Никополь. Подробности устанавливаются", - отметил он.

Глава районной военной администрации также призвал жителей населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища, находиться в укрытиях.

Как ранее сообщал УНИАН, Никополь и другие районы Днепропетровской области почти каждый день страдают от обстрелов российских оккупантов.

Так, в ночь на 12 августа российская армия накрыла огнем два района Днепропетровской области - Никопольский и Криворожский. Пострадали три человека, двое из них - в больнице. Среди госпитализированных - 12-летний мальчик.

В ночь на 13 августа враг выпустил по Никополю 30 реактивных снарядов из "Градов". В городе изуродованные 11 многоэтажных, 13 частных домов и детский сад.

Вас также могут заинтересовать новости: