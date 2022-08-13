В городе повреждены жилые дома и детский сад.

Ночью враг выпустил по Никополю 30 реактивных снарядов из "Градов".

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь снова под вражеским огнем. Русская армия ударила по двум районам - Никопольскому и Криворожскому. Никополь враг обстрелял из "Градов". Направил по жилым кварталам 30 реактивных снарядов. В городе изуродованные 11 многоэтажных, 13 частных домов и детский сад. Выведен из строя газопровод и линия электропередач. На месте работают аварийные бригады. Люди не пострадали", - сообщил он.

Между тем, по словам Резниченко, по Криворожскому району враг ударил из "Ураганов". Попал по Зеленодольской и Апостоловской общинах. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Как ранее сообщал УНИАН, Никополь и другие районы Днепропетровской области почти каждый день страдают от обстрелов российских оккупантов. Так, в ночь на 12 августа российская армия накрыла огнем два района Днепропетровской области - Никопольский и Криворожский. Пострадали три человека, двое из них – в больнице. Среди госпитализированных – 12-летний мальчик.

Вас также могут заинтересовать новости: