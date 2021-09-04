Подконтрольные Москве боевики открыли огонь из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки.

Один украинский воин, по состоянию на 7:00 утра 4 сентября, получил огнестрельное ранение на фронте вследствие обстрелов оккупантами позиций Вооруженных сил.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Отмечается, что боевики открывали огонь из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки.

После оказания первой медицинской помощи раненого военного эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья бойца – тяжелое.

Читайте такжеОккупанты ранили воина ВСУ на Донбассе, за сутки – 5 нарушений "тишины""Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", – сообщают в штабе.

За прошедшие сутки, 3 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Возле Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За минувшие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Автор: Яна Ставская