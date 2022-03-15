Вместе с тем в 14:00 из Новозолотаревки ожидается отправление очередного эвакуационного поезда.

Оккупанты сорвали эвакуацию людей из Луганской области.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Режима тишины нет - значит сегодня гумкоридора не будет... Российская армия хочет больше заложников войны среди мирного населения и делает невозможной эвакуацию. Обстрелы не утихают", - отметил он.

По словам Гайдая, вчера эвакуация автобусами из Попасной происходила во время боя в городе.

"Однако, сегодня ожидается очередной эвакуационный поезд для жителей Луганской области. Ориентировочное время отправления - 14:00 из Новозолотаревки. Далее - пересадка на поезда в Донецкой области", - сообщил председатель ОВА.

Он также отметил, что благотворительный фонд "Восток-SOS" организовал подвоз людей из Северодонецка и Рубежного.

"Ждем режим тишины...", - добавил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине согласованы девять гуманитарных коридоров.