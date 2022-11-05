Местные власти призвали граждан держаться поближе к безопасным местам.

Сегодня российские оккупанты обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области, сейчас ситуация снова неспокойная.

Как сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, сейчас ситуация в Никопольском районе снова неспокойная.

"После обеда оккупационные войска России ударили по Марганецкой громаде в Никопольском районе. Попали по территории одного из сел. К счастью, никто не пострадал", - отметил он.

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"Поэтому прошу тамошних жителей держаться ближе к безопасным местам", - призвал председатель облсовета.

Ситуация в Днепропетровской области:

31 октября, во время масштабной ракетной атаки, Россия атаковала Днепропетровскую область. В Днепре и Павлограде были "прилеты" в энергетические объекты.

В ночь на 1 ноября рашисты запустили по Никополю 40 снарядов. Враг изувечил 14 многоэтажных и частных домов. А 3 ноября РФ снова ударила по инфраструктуре Днепропетровщины, над областью за ночь сбили 4 дрона-камикадзе.

В ночь на 5 ноября российские оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область. Рашисты выпустили по Никополю почти 40 снарядов из "Градов", начались пожары.

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