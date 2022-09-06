Также было около 70 выстрелов из стрелкового оружия.

Российские оккупанты за сутки выпустили 140 мин и снарядов по Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"За день россияне выпустили по нашей области 140 мин и снарядов различного калибра, также было около 70 выстрелов из стрелкового оружия", - подчеркнул Живицкий.

Видео дня

В частности, в Новослободской общине зафиксировано 20 прилетов, повреждена высоковольтная подстанция.

Также под обстрелы попали Миропольская и Білопільська общины.

Из САУ были обстреляны окрестности сел Мануховка (Новослободская община) и Атинское (Белопольская община).

Под минометным огнем оказались Шалыгинская и Середино-Будская общины.

Знобь-Новгородскую общину обстреляли из крупнокалиберного пулемета, а Эсманьскую - из стрелкового оружия.

Напомним, на Сумщине мужчина работал на оккупантов и обеспечивал их продуктами. В течение марта во время временной оккупации населенных пунктов Ахтырского района местный житель добровольно помогал вражеским войскам.

Вас также могут заинтересовать новости: