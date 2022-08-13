Станция поставляет воду в Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовку, Покровск, Селидово и Украинск.

В Донецкой области в результате боевых действий снова обесточена Карловская фильтровальная станция.

Об этом сообщил городской голова Покровска Руслан Требушкин в своем Telegram-канале.

"Из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция. Водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ", - написал он.

Карловская фильтровальная станция:

Карловская фильтровальная станция поставляет воду в Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовку, Покровск, Селидово и Украинск.

24 июля в результате боевых действий была обесточена Карловская фильтровальная станция.

Впоследствии ее запустили после проведения всех наладочных работ, водоснабжение жителей ряда населенных пунктов было восстановлено.

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