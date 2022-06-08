Также территорию области враг сегодня обстреливал из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сумскую область обстреляла российская авиация, есть раненый.

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"После 16 часов российские самолеты нанесли два авиаудара по Краснопольской общине. Ранен 1 человек и уничтожен 1 автомобиль", - написал он.

По информации Живицкого, перед этим враг обстреливал территорию области из минометов и пулеметов.

Так, после 11 утра произошел минометный обстрел Эсманьской общины - около 10 "прилетов".

"После обеда враг также открывал огонь по территориям Хотинской и Юнакиевской общин. Работали из минометов и крупнокалиберных пулеметов. В Шосткинском районе в результате обстрела разрушено помещение подразделения Госпогранслужбы Украины. Его открыли в 2015 году для содержания незаконных мигрантов. На войне оно не используется", - отметил он.

Около 15 часов было зафиксировано 6 "прилетов".

"Минометный огонь по территории Середино-Будской общины. Также прослушивались пулеметные очереди. Попадание в хозяйственную гражданскую постройку", - констатировал Живицкий.

Напомним, вражеские вертолеты пересекли границу на Сумщине.

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