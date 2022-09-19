Под поврежденной частью заметны ранее затопленные вагоны и насыпь.

Российские оккупанты пытаются починить мост возле Каховской ГЭС для переброски сил на правый берег Днепра. Враг затопил вагоны и привез насыпь, чтобы восстановить переход через реку. А рядом рашисты соорудили две небольшие переправы.

Этой информацией поделились журналисты "Схем" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs.

На изображении за 16 сентября можно увидеть место, где оккупанты затопили девять вагонов. Они должны были стать основой для починки моста. А на снимке, датированном двумя днями позже, под поврежденной частью переправы появилась довольна большая насыпь. Насколько успешны действия оккупантов по восстановлению переправы, пока судить рано. Но на изображениях видно, что переход на правый берег до конца не восстановлен.

Видео дня

Снимок за 16 сентября также включает две небольшие переправы неподалеку от моста. На спутниковых фото двухнедельной давности они отсутствовали, а значит — оккупанты соорудили их недавно.

Напомним, 17 сентября в Генштабе сообщили, что оккупанты затопили девять вагонов в районе Каховской ГЭС для дальнейшего сооружения переправы.

Мосты через Днепр на юге Украины были выведены из строя еще в конце августа. Перебрасывать по ним технику стало невозможно в результате многочисленных ударов ВСУ. С тех пор мосты находятся под огневым контролем украинских сил.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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