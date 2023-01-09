На это направление отправили подкрепление украинских защитников, чтобы не допустить продвижения врага.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что в зоне Клещиевки продолжаются боевые действия. Там враг пытается с юга Донетчины пробить оборону ВСУ.

В эфире телеканала "Эспрессо" эксперт отметил, что оккупанты перебрасывают на Бахмутское направление все ресурсы, которые у них есть.

"Все эти направления обхода направлены врагом на то, чтобы выйти на пути обеспечения. Но эти пути расположены значительно дальше, чем Соледар и Клещиевка. Вряд ли можно говорить о перспективе окружения Бахмута врагом. Противник бросает на Бахмут все ресурсы, которые у него есть. Враг перебросил боеприпасы и артсистеми в Бахмут, чтобы обеспечить плотность артиллерийских обстрелов", - добавил Згурец.

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По словам эксперта, ВСУ уже отправили на тяжелое направление подкрепление. Враг продолжает регулярно штурмовать позиции украинских воинов.

"Бахмут и Соледар - это два участка фронта, которые остаются самыми горячими. Туда будет отправлено подкрепление ВСУ, чтобы не допустить продвижения противника вглубь нашей территории. Отразить атаки врага, которые являются регулярными и изнурительными. Стабилизировать ситуацию вокруг Соледара. Соледар, Яковлевка, Подгородное расположены к Северу от Бахмута и является направлением, где враг пытается обеспечить обход Бахмута, который выдерживает фронтальные атаки", - пояснил он.

Бахмутское направление

Офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ Тарас Березовец считает, что критическая точка борьбы за крепость Бахмут еще не пройдена. По его мнению, пик противостояний должен состояться в январе 2023 года.

Ранее стало известно, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои. Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что русские не контролируют город и несут большие потери.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, враг пытаются отрезать Соледар от Бахмута.

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