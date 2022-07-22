На Приднестровском направлении обстановка стабильно контролируемая силами обороны Украины.

РФ выдает свой ракетный удар по жилым домам в Одесской области за попадание в военный объект.

Об этом в итогах за 21 июля сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"На Одесчине враг продолжает информационно-пропагандистскую кампанию по запугиванию и нагнетанию ложных сообщений-жахачек своих псевдоуспехов... О попадании в частные дома мирных жителей министерство обороны рашистов рапортует как об уничтожении военно-тренировочных баз с сотнями погибших "нацистов", - заявил Назаров.

По его словам, на Приднестровском направлении обстановка стабильно контролируемая силами обороны Украины. Отмечается, что государственная граница надежно защищена, активности сил военного контингента на территории сопредельного государства не наблюдается.

Добавляется, что в Черном море корабельное группировки врага без изменений, продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16-ю "Калибрами" на двух кораблях. Рядом с ними 1 большой десантный корабль.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 июля в одном из поселков Одесской области в результате ракетного удара были разрушены 3 частных дома, несколько домов и объектов инфраструктуры повреждены. Пострадали 6 человек, среди которых младенец.

Вас также могут заинтересовать новости: