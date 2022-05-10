Продолжаются активные боевые действия с применением вражеской артиллерии и авиации.

Российские оккупанты продолжают уничтожать "Азовсталь".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В Мариуполе враг артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь". Продолжаются боевые действия", - говорится в сообщении.

На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил. Осуществлял обстрелы подразделений наших войск. Ведет подготовку к возобновлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения.

В Генштабе также отмечают, что корабельные группировки врага продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий, ведения разведки, нанесения ракетных ударов по важным объектам гражданской и военной инфраструктуры нашего государства, поддержки подразделений на приморском направлении и блокировки гражданского судоходства.

Как писал УНИАН, 9 мая на Мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь" и при поддержке огня артиллерии и танков проводит штурмовые действия.

"Не исключается возобновление бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3", - отметил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

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