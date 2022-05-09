На Донецком направлении группировка российских войск продолжает наступательные действия.

Не исключено, что российские оккупанты возобновят бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по "Азовстали" в Мариуполе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

По его словам, на Мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь" и при поддержке огня артиллерии и танков проводит штурмовые действия.

"Не исключается возобновление бомбовых ударов дальними бомбардировщиками Ту-22М3", - отметил Мотузяник.

Ситуация на Харьковском и Изюмском направлениях

По его словам, на Харьковском направлении оккупанты пытаются не допустить дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины.

"На Харьковском направлении подразделения противника из состава 6 армии западного военного округа, 41 армии центрального военного округа и береговых войск Балтийского флота пытаются не допустить дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины", - подчеркнул он.

По его словам, на Изюмском направлении группировки из состава первой танковой армии и 20 армии западного военного округа, 29, 35, 36 армий, а также 68 армейского корпуса восточного военного округа сосредотачивают усилия на подготовке к продолжению наступления в направлении Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

"Пытаясь уточнить положение украинских войск, оккупанты вели воздушную разведку вблизи н. п. Петровское, Долгенькое и Новая Дмитровка", - сказал он.

Ситуация на Донецком направлении

Мотузяник отметил, что на Донецком направлении группировка российских войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

"Для развития наступления в направлениях на Северск и Лисичанск противник продолжает попытки форсирования реки Северский Донец. В районе Белогоровки, что в 6 км к западу от Лисичанска, наведены три понтонные переправы. Чтобы обеспечить форсирование водной преграды, враг постоянно применяет артиллерию и оперативно-тактическую авиацию", - подчеркнул спикер Минобороны.

Ситуация на Южнобугском и Таврическом направлениях

Говоря о Южнобугском и Таврическом направлениях, он отметил, что агрессор силами 8 и 49 армий, а также 22 армейского корпуса и воздушно-десантных войск ведет боевые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение. Мотузяник добавил, что там враг наращивает систему огневого поражения, противовоздушной обороны и совершенствует инженерное оборудование позиций.

По его словам, на Таврическом направлении противник также проводит демонстрационные действия с целью сковывания украинских войск и недопущения их переброски в другие операционные зоны.

Ситуация в Приднестровье и на границе с РФ

Мотузяник отметил, что обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной, и местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы российских войск, которые там находятся, - в полной боевой готовности Также он рассказал, что сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства.

Мотузяник сообщил, что на пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей России оккупанты продолжают удерживать усиленные наряды пограничной службы ФСБ и подразделения ВС РФ.

Напомним, в Министерстве обороны Украины предупреждают об угрозе дальнейшего применения Россией крылатых ракет из акватории Черного моря по военным и гражданским объектам.

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