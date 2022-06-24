Впоследствии россияне связываются с военнослужащими и требуют прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.

Оккупанты похищают родственников украинских военных, в том числе детей.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, случаи похищения родственников украинских военных на временно оккупированных территориях приобретают системный характер.

"К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или же с помощью коллаборантов-предателей. На сегодня большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом, похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей", - говорится в сообщении.

В частности, недавно стало известно, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей украинского военнослужащего.

По данным разведки, впоследствии россияне связываются с военнослужащими и требовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.

"Каждый из этих случаев является свидетельством самых ужасных военных преступлений, которые совершают оккупанты на нашей земле. Все они будут надлежащим образом расследованы. Виновные в их совершении понесут справедливое наказание", - отметили в ГУР.

Подчеркивается, что из соображений безопасности имена пострадавших военнослужащих и похищенных родственников не называют.

"Но ни один из этих случаев не остается без внимания государства. Украина борется за каждого своего гражданина", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине россияне заставляют заключенных получать паспорта РФ.

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