Инфраструктуре города нанесены разрушения.

Российские оккупанты накрыли огнем из ракет Винницкую область.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов.

В связи с опасностью он призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В Командовании воздушных сил ВСУ впоследствии уточнили, что обстрел произошел около 16:30. Оккупанты обстреляли территорию Командования в областном центре.

"Всего рашисты выпустили шесть крылатых ракет. Часть из них сбила противовоздушная оборона. Остальные - попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре. Последствия ракетного удара оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 16 марта российские оккупанты обстреляли телебашню Концерна РРТ в Виннице, эфирное вещание в городе временно не работало.

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