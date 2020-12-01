В районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.
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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.
«С целью провокации враг осуществил обстрел из стрелкового оружия наших позиций в районе Катериновки. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина», - сообщили в штабе.
На вооруженную провокацию украинские военные ответный огонь не открывали.
Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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