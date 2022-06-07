В Большой Костромке ранен 46-летний мужчина.

Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Днепропетровщину.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"У нас неспокойно. Криворожский район снова под обстрелами. Ночью враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольской общине. В Большой Костромке ранен 46-летний мужчина. Он в больнице. В селе повреждены дома", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что 2 июня оккупанты нанесли удар из ствольной артиллерии по частному сектору в селе Марьянское. Позже стало известно, что ранены двое детей и их мать полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены, а также выведены из строя газопровод и электросети.

На следующий день, 3 июня, оккупанты из артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области.

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