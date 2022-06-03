Под прицел оккупантов попала Зеленодольская громада.

В ночь на 3 июня российские войска из артиллерии обстреляли Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Ночь и утро гораздо спокойнее вечера накануне. Хотя враг и не прекращает обстрелов", – отметил он.

По информации Резниченко, обошлось без пострадавших.

"В Марьянском, которое вечером сильно пострадало из-за вражеской атаки, работают специалисты – восстанавливают газ и свет", – добавил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что 2 июня оккупанты нанесли удар из ствольной артиллерии по частному сектору в селе Марьянское. Позже стало известно, что ранены двое детей и их мать, полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены, а также выведен из строя газопровод и электросети.

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