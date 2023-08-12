Оккупанты, вероятно, реализовали спорную передислокацию части своих подразделений и "обнажили" собственную оборону у восточного берега Днепра.
Речь идет о передвижении подразделений Воздушно-десантных войск из Херсонской области под Орехово (Запорожская область). На этом направлении с 4 июня 2023 года пытается противостоять ВСУ 58-я общевойсковая армия РФ, отмечает британская разведка.
"Еще 11 июля 2023 года тогдашний командир 58 CAA (генерал-майор Иван Попов - УНИАН) был уволен, вероятно, частично из-за того, что он настоял на том, чтобы часть его подразделений была освобождена. Отчеты свидетельствуют о том, что 70-й и 71-й мотострелковые полки столкнулись с особенно интенсивным истощением и тяжелыми боями на передовой", - напомнили в Минобороны Британии.
Возможно теперь этим силам разрешат ротацию с фронта ради отдыха, говорят в ведомстве. Однако, такой шаг может сыграть против армии РФ и ослабить ее оборону у восточного берега Днепра.
"Однако передислокация, скорее всего, сделает оборону России у восточного берега Днепра слабее, поскольку там наблюдаются более интенсивные атаки украинских десантных сил", - резюмируют британские разведчики.
Отставка командующего РФ Попова с Запорожского направления
Напомним, 11 июля руководство российской армии отправило в вынужденную отставку командующего 58-й армией РФ генерал-майора Ивана Попова.
О его "сокращении" росСМИ сообщали еще накануне, однако позже сам Попов подтвердил этот факт и заявил, что попал в немилость руководства за правдивый отчет о ситуации на Запорожском направлении фронта в Украине.
Он заявил, что вместо "легкомыслия" и "замалчивания" рассказал о массовой гибели и увечьях среди войск РФ.