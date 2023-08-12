Речь идет о вероятной передислокации частей ВДВ из Херсонской области под Орехово (Запорожская область).

Оккупанты, вероятно, реализовали спорную передислокацию части своих подразделений и "обнажили" собственную оборону у восточного берега Днепра.

Речь идет о передвижении подразделений Воздушно-десантных войск из Херсонской области под Орехово (Запорожская область). На этом направлении с 4 июня 2023 года пытается противостоять ВСУ 58-я общевойсковая армия РФ, отмечает британская разведка.

"Еще 11 июля 2023 года тогдашний командир 58 CAA (генерал-майор Иван Попов - УНИАН) был уволен, вероятно, частично из-за того, что он настоял на том, чтобы часть его подразделений была освобождена. Отчеты свидетельствуют о том, что 70-й и 71-й мотострелковые полки столкнулись с особенно интенсивным истощением и тяжелыми боями на передовой", - напомнили в Минобороны Британии.

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Возможно теперь этим силам разрешат ротацию с фронта ради отдыха, говорят в ведомстве. Однако, такой шаг может сыграть против армии РФ и ослабить ее оборону у восточного берега Днепра.

"Однако передислокация, скорее всего, сделает оборону России у восточного берега Днепра слабее, поскольку там наблюдаются более интенсивные атаки украинских десантных сил", - резюмируют британские разведчики.

Отставка командующего РФ Попова с Запорожского направления

Напомним, 11 июля руководство российской армии отправило в вынужденную отставку командующего 58-й армией РФ генерал-майора Ивана Попова.

О его "сокращении" росСМИ сообщали еще накануне, однако позже сам Попов подтвердил этот факт и заявил, что попал в немилость руководства за правдивый отчет о ситуации на Запорожском направлении фронта в Украине.

Он заявил, что вместо "легкомыслия" и "замалчивания" рассказал о массовой гибели и увечьях среди войск РФ.

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