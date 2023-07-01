Боевые действия вокруг верхней части моста почти наверняка осложнены затоплением, разрушением и остатками грязи вследствие разрушения Каховской дамбы.

Украинские силы обороны с 23 июня возобновили развертывание личного состава на восточном берегу реки Днепр в Херсонской области, возле разрушенного Антоновского моста.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, отмечая, что бои на восточном берегу усилились с 27 июня.

"Обороняющиеся российские силы включают подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии России, входящей в состав Днепровской группы войск. В последние недели Россия, вероятно, передислоцировала элементы ФГВФЛ, которые защищают берег Днепра, для усиления Запорожского направления", - говорится в сообщении разведки.

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Также отмечается, что боевые действия вокруг верхней части моста почти наверняка осложнены затоплением, разрушением и остатками грязи вследствие разрушения Каховской дамбы.

Ситуация возле Антоновского моста

Аналитики Института изучения войны сообщали, что оккупанты уже несколько недель не могут вытеснить украинские войска из-под Антоновского моста.

В частности, пророссийские военкоры жаловались, что на левом берегу закрепились всего 70 украинских военных, которых РФ никак не может одолеть.

Также россияне жаловались, что из-за огня украинской артиллерии и дистанционно установленных мин россияне понесли значительные потери среди личного состава и бронетехники.

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