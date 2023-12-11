Россияне потеряли под Авдеевкой десятки тысяч солдат.

За время штурмов Авдеевки Донецкой области российские оккупационные войска уже потеряли до 30 тысяч личного состава. Такую оценку привел офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что ситуация в Авдеевке тяжелая и критическая. Россияне совершают "серьезные наступательные действия" на город.

"За период осеннего наступления противника официально Генштабом было объявлено о потерях оккупантов – 15 тыс. личного состава. То есть атакуя небольшой город Авдеевка, который до полномасштабного вторжения имел население 30 тыс., только за эти два месяца россияне положили там 15 тыс. Надо понимать, что до начала этого осеннего наступления они где-то так же потеряли. Соответственно, армия РФ уже потеряла до 30 тыс. убитыми, наступая на Авдеевку", – пояснил Морозов.

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Офицер напомнил, что политическое руководство РФ поставило перед оккупантами задачу захватить Авдеевку до выборов или "выступлений их плешивого лидера". И захватчики будут выполнять этот приказ, жертвуя огромным количеством пехоты, подчеркнул он.

Морозов отметил, что сейчас оккупационные войска РФ пытаются найти любые лазейки и слабозащищенные части на линии фронта. К тому же, противник возобновил применение техники, потому что при погодных условиях и мягких грунтах оккупанты привлекали 1-3 единицы техники. Теперь восстанавливается движение колоннами в количестве по 10-15 единиц.

"Что касается вражеской пехоты, то эти приблизительные потери в 30 тыс. во время наступлений на Авдеевку, для противника не имеют никакого значения. Уже есть информация, что по линии фронта враг высылает свою пехоту без автоматов, бронежилетов и касок, давая им задачу: там лежат "убитые соотечественники", бегите и забирайте у них автоматы, надевайте их каски и бронежилеты. Мы уже наблюдаем на некоторых участках фронта именно такие штурмы, когда отправляются российские военные без оружия, бронежилетов, касок", – резюмировал офицер "Легиона Свободы".

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В течение суток, по данным Генштаба ВСУ, произошло более 70 боевых столкновений с противником. Больше всего атак было отражено на Авдеевском направлении.

В то же время в разведке Британии рассказали, что украинские военные провели успешные контратаки на локальном уровне, чтобы противник не мог установить полный контроль над селом Степовое возле города Авдеевка. Отмечается, что в течение последней недели именно Авдеевка оставалась сектором, где происходят наиболее интенсивные бои на фронте.

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