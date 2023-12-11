Подразделения Национальной гвардии, выполняющие задачи на линии фронта, продолжают удерживать свои позиции и наносить врагу потери в живой силе и технике.

За прошедшую неделю бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили немало военной техники российских оккупантов, в том числе 11 танков и 27 боевых бронированных машин. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

В частности, как отметил глава МВД, бойцами НГУ в течение прошлой недели гвардейцами уничтожено: 11 танков, пять БМП, два БТР, 27 ББМ, 45 единиц автомобильной техники, две РСЗО, две лодки, два склада БК, четыре комплекса РЭБ, установку разминирования, состав ГСМ.

Также Клименко обнародовал на видео пример успешной охоты за пехотой оккупантов от аэроразведчиков и подразделения ударных дронов бригады НГУ "Червона Калина".

За прошедшие сутки в Украине уничтожено 1030 российских оккупантов. В Генштабе сообщили, что также уничтожено еще 19 танков захватчиков, 31 боевую бронированную машину, шесть артиллерийских систем, 18 дронов оперативно-тактического уровня, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и шесть единиц спецтехники.

Удар по Украине сегодня-что известно

Около 4 утра 11 декабря российские оккупанты ударили по Киевской области восемью баллистическими ракетами. По данным Воздушных сил, удар был нанесен с северного направления, предварительно - из Брянской области РФ. Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".

Также в ночь на 11 декабря оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed из оккупированного Крыма. Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

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