Россиянин рассказал о деморализованном состоянии, пожаловался на тяжелые условия на Донецком направлении.

Рашисты, бежавшие из-под Киева на восток, потеряли боевой дух и называют себя бомжами.

Об этом свидетельствует запись телефонного разговора командира танка с женой, который обнародовала СБУ.

Оккупант рассказал о деморализованном состоянии, пожаловался на тяжелые условия на Донецком направлении.

"...уже нет боевого (настроения - прим.). Все уже зае*ало здесь всех".

Долгое время они живут в лесу, без нормальных условий:

"... мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа".

В СБУ добавили, что оккупанты оказались не готовы терпеть условия жизни с комарами и клещами, ведь рассчитывали грабить дома гражданского населения.

Ранее Служба безопасности Украины рассказала, что российские солдаты питаются собаками.

Также сообщалось, что рашисты строят планы побега с поля боя.

Работники ГУР перехватили разговор, где мама оккупанта пугала сына новостями с Донецкого направления.

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