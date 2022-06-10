Рашисты, бежавшие из-под Киева на восток, потеряли боевой дух и называют себя бомжами.
Об этом свидетельствует запись телефонного разговора командира танка с женой, который обнародовала СБУ.
Оккупант рассказал о деморализованном состоянии, пожаловался на тяжелые условия на Донецком направлении.
"...уже нет боевого (настроения - прим.). Все уже зае*ало здесь всех".
Долгое время они живут в лесу, без нормальных условий:
"... мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа".
В СБУ добавили, что оккупанты оказались не готовы терпеть условия жизни с комарами и клещами, ведь рассчитывали грабить дома гражданского населения.
Ранее Служба безопасности Украины рассказала, что российские солдаты питаются собаками.
Также сообщалось, что рашисты строят планы побега с поля боя.
Работники ГУР перехватили разговор, где мама оккупанта пугала сына новостями с Донецкого направления.