Возвращение в область стоит отложить "на более спокойные времена".

Российские оккупанты в течение 15 апреля нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области,

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Только сегодня были нанесены три ракетных удара по объектам в Киевской области. Мы не исключаем возможности повторных ударов по другим объектам, и к этому надо быть готовыми", – отметил он и подчеркнул, что возвращение в область стоит отложить "на более спокойные времена".

Павлюк также акцентировал, что сохраняется "опасность возвращения ударной группировки в направлении Киева, опасность заминированных территорий и возможность нанесения ракетных ударов противником и в Киеве, и по всей Украине".

В РФ снова угрожают массированными ракетными ударами

Украинские военные заявили, что агрессор будет мстить за уничтожение крейсера "Москва" – флагман Черноморского флота. ВСУ ударили по российскому кораблю из"Нептуна".

Как ранее сообщал УНИАН, в Минобороны РФ уже не впервые угрожают обстреливать Киев ракетами. На днях агрессор угрожал обстрелами по правительственным зданиям в Киеве. Это якобы будет ответ на диверсии и удары по объектам на территории РФ.

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