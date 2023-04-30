В Бахмуте продолжается позиционная война, сам город не под контролем врага, там остаются украинские силы.

Российские оккупанты нанесли 331 удар по Бахмуту, но потеряли четыре полевых склада с боеприпасами.

"Бахмут остается главной целью врага, сосредоточением главных его усилий. За эти сутки 331 раз враг нанес удары разными калибрами, разными артиллерийскими системами, 30 боестолкновений произошло. Уничтожено 93 оккупанта, 106 получили различные ранения. Уничтожена пушка врага, беспилотный летальный аппарат врага "Орлан-10", четыре полевых склада с боеприпасами", - сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что украинские артиллеристы сверхмощно работают уже больше года и доказали свое невероятное мастерство и меткость, по сути имея снайперскую точность в нанесении ударов по вражеским целям.

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Также представитель восточной группировки войск прокомментировал информацию, о которой говорится в свежем отчете Института изучения войны, что российские оккупанты продвинулись в Бахмуте. В частности, на вопрос ведущей, соответствует ли это действительности, он ответил, что в Бахмуте продолжается позиционная война.

"Бывает, что враг продвигается по какой-то территории, бывает мы контратаками отражаем это и занимаем эти позиции обратно. Это никак не сказывается на каких-то успехах, даже оперативно-тактических неприятелях, потому что главной цели он не может достичь уже фактически десять месяцев. Сам город Бахмут не под контролем врага, там остаются украинские силы", - подчеркнул он.

По словам Череватого, ВСУ не дают врагу продвинуться дальше и достичь цели - полностью оккупировать донецкие и Луганскую области.

"Там остается возможность, благодаря колоссальному труду всех компонентов Сил обороны, поставлять туда боеприпасы, оружие, амуницию, медикаменты, забирать оттуда наших раненых. Следовательно, это серьезный рубеж, мы его держим, не даем врагу и дальше продвигаться и достичь той цели, о которой они уже даже не упоминают, чтобы оккупировать полностью Донецкую и Луганскую область. У них одна цель сейчас – это Бахмут", - добавил спикер.

Ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Череватый сообщил, что у Сил обороны до сих пор остаются возможности поставки оружия в Бахмут, несмотря на заявление экспертов о захвате россиянами основных каналов снабжения.

Сегодня, 30 апреля, был обнародован отчет Института изучения войны (ISW), в котором говорится, что российские оккупанты добились некоторых успехов в Бахмуте. В частности, видеозаписи с геолокацией показали ограниченное продвижение россиян в юго-западной и северо-западной частях города. По некоторым данным, оккупанты захватили медицинский колледж в центре Бахмута и Бахмутский индустриальный колледж в южной части города.

По данным аналитиков оккупанты проводили наземные атаки у дороги через хромово, а также возле Орехово-Васильевки, Богдановки и ивановского.

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