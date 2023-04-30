Несколько месяцев россияне на этом участке фронта были "костью в горле" для наших защитников.

Вооруженные силы Украины выбили оккупантов из "Бассейна" под Бахмутом и показали мощный штурм позиций врага.

Соответствующий ролик показал СтратКом ВСУ в Telegram. Там отметили, что враг несколько месяцев был "костью в горле" для наших защитников на этой позиции. Поэтому выбить оккупантов из "Бассейна" было важной стратегической задачей.

"Битва за каждую позицию на Бахмутском направлении имеет огромное влияние на оборону восточного региона. "Бассейн" - не исключение", - указали там.

Ведомство уточнило, что выбить россиян удалось благодаря удачной работе разведчиков 28-й ОМБр, работавших вместе с аэроразведкой и минометчиками.

Бахмутское направление - последние оперативные новости

Напомним, что сейчас ВСУ продолжают держать оборону города Бахмут (Донецкая область), не позволяя врагу взять под контроль эту территорию, которая имеет стратегически важное значение для позиций армии Украины.

В своем последнем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW) указали, что в настоящее время враг ведет штурмы в Бахмуте возле Хромового. Им удалось немного продвинуться к центру города и в южной части Бахмута, однако полностью окружить Бахмут враг не может.

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